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Крупный пожар разгорелся в строительном магазине в Шымкенте

Фото: otyrar.kz 13 августа 2021, 01:06

Пострадавших и погибших в ходе тушения пожара нет.

Огонь распространился по кровле двухэтажного здания, передает zakon.kz.

На пульт управления "101" Департамента по ЧС города Шымкент 12 августа в 12:42 поступило сообщение о пожаре в строительном магазине, расположенном по улице Айтеке би Аль-Фарабийского района. Прибывшие на место пожарные установили, что горит 250 кв. м кровли двухэтажного строительного магазина, общая площадь которого составляет 800 кв. м, - пишет otyrar.

Пожар полностью потушили в 13:27.

Пострадавших и погибших в ходе тушения пожара нет. Причина возгорания устанавливается.

На тушение пожара были привлечены 45 сотрудников, девять единиц техники Департамента по ЧС, одна бригада филиала Центра медицины катастроф, - резюмируется в сообщении.

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