17 человек погибли в результате наводнений на севере Турции

В регионе продолжаются поисково-спасательные работы.

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования погибшим через соцсети, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Я выражаю соболезнования в связи с гибелью 17 наших граждан в результате наводнений в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын, - написал турецкий президент на своей странице в Twitter.

Ранее власти республики сообщили об 11 жертвах в результате стихийных бедствий на севере страны.

В регионе продолжаются поисково-спасательные работы, в которых, по словам Эрдогана, задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.

11 августа сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северо-восточных провинций страны, в Бартыне, Синопе, Кастамону. На улицах городов образовались грязевые потоки. Нанесен ущерб зданиям, автомашинам и инфраструктуре.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!