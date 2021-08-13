Автобус взорвался в центре Воронежа, есть пострадавшие

ПАЗ с пассажирами следовал по маршруту.

В результате взрыва маршрутного автобуса в центре Воронежа, по предварительным данным, пострадали 12 человек, передает zakon.kz.

Среди пассажиров 12 пострадавших, есть тяжелые. Девушке оторвало ноги, - сообщает "Российская газета".

Взрыв произошел в центре города, ПАЗ с пассажирами следовал по маршруту. Рядом находится пожарная часть, поэтому спасатели прибыли практически мгновенно. С автобуса сорвало обшивку, стекла превратились в крошево, разлетевшееся по проезжей части.

Среди причин ЧП рассматривается версия о взрыве газового баллона. По другой информации, машина работала на дизельном топливе. На месте аварии работают сотрудники ФСБ - они ищут следы взрывчатых веществ.

Профильные службы проверяют подвижной состав, отрабатываются различные версии произошедшего, - рассказали в администрации города.

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