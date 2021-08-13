Талибы взяли Кандагар - второй по величине город Афганистана

Как сообщили власти, город пал вечером 12 августа. Предполагается, что местные власти и их окружение бежали в аэропорт, чтобы покинуть Кандагар.

Движение "Талибан" (запрещено в Казахстане) заняло Кандагар, второй по величине город Афганистана, передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид в Twitter.

Перед этим правительственные силы подтвердили захват города Газни, находящегося на пути к Кандагару.

Позже власти Афганистана подтвердили и захват Кандагара. Как сообщили чиновники, город пал вечером 12 августа. Предполагается, что местные власти и их окружение бежали в аэропорт, чтобы покинуть Кандагар.

Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла назвал обстановку в стране критической. Во время встречи по Афганистану в катарской Дохе "достижения афганского народа за последние годы находятся под угрозой".

Город является административным центром одноименной провинции. 11 августа сообщалось, что талибы захватили тюрьму в городе Кандагар и выпустили из нее сотни заключенных. В тот же день стало известно, что боевики объявили зачистку от афганских военнослужащих в занятой ими части города: они потребовали местных жителей выдавать укрываемых ими военных, пригрозив в противном случае применить "наказание по шариату".

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