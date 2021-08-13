Рабочий погиб в Атырау - сорвалась стрела манипулятора

Второй в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Электромонтер в Атырау погиб при ремонте электропроводов высоковольтной линии, сообщает zakon.kz.

Он вместе с напарником находился в корзине автовышки на высоте 6-7 метров, когда стрела манипулятора сорвалась и упала на землю, придавив рабочую люльку, где они находились, передает "Ак Жайык".

Оба получили тяжелые травмы. Позже один из них скончался в областной больнице. Второй в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Пациент, 1998 года рождения, находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации областной больницы. Диагноз: множественная скелетная травма, закрытый оскольчатый перелом левой лопатки, шейки левого плеча со смещением, закрытый перелом четырех ребер слева со смещением, закрытый перелом седалищной кости со смещением. Пациента готовят к операции. пресс-служба Управления здравоохранения Атырауской области

По факту смерти сотрудника АО "Атырау Жарык" 1979 г.р. проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. пресс-служба ДП Атырауской области

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