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В "желтой" зоне только Туркестанская область - матрица оценки эпидситуации в РК

Фото: Pixabay 13 августа 2021, 08:32

Все остальные регионы - "красные".

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 августа, сообщает zakon.kz.

В "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Туркестанская область.

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