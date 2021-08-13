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От коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки умерли 127 человек

Фото: zakon.kz 13 августа 2021, 08:41

Всего на 13 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 211 человека.

По данным на 13 августа, в Казахстане зарегистрировано 105 смертей от коронавируса и 22 летальных исхода с отрицательным результатом ПЦР-теста, сообщает zakon.kz.

Всего на 13 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 211 человек (110 831+ и 4380 КВИ-), из них в стационарах находятся 31 157 пациентов, на амбулаторном уровне - 84 054.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии - 1934 пациента,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 472,
  • на аппарате ИВЛ - 230.

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