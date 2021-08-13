Роскошная свадьба в Нур-Султане - блогера привлекут к ответственности  

Во время карантина в столице провели роскошную свадьбу с участием блогеров.

В Нур-Султане во время карантина проводили роскошную свадьбу с участием блогеров, сообщает zakon.kz.

Той проходил с широким размахом.

В ходе мониторинга социальной сети Instagram полицейскими была выявлена видеозапись, сделанная на свадебном торжестве с участием блогеров.

Полицейские установили, что свадьба проводилась в ресторане по Коргалжынской трассе, на левобережье столицы.

Собранный материал в отношении владельца ресторана, блогера и остальных участников тоя направлен в Управление санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к ответственности согласно законодательству РК, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

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