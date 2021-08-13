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Актюбинка заставляла 16-летнюю дочь вступать в половую связь с чиновником

Фото: pixabay.com 13 августа 2021, 09:42

Чиновник задержан в Актюбинской области по подозрению в педофилии.

Жительница Актюбинской области заставляла 16-летнюю дочь вступать в половую связь с чиновником, передает zakon.kz.

Об этом в интервью kazpravda.kz сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

В прошлом году в Актюбинской области задержан чиновник по подозрению в педофилии, который неоднократно вступал в половую связь с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста. Более того, в корыстных целях сама мать заставляла дочь заниматься этим. Ерлан Тургумбаев

По словам главы МВД РК, подозреваемый арестован.

В отношении матери также возбуждено уголовное дело за вовлечение дочери в проституцию. Уголовные дела находятся в производстве, проводятся следственные действия. Ерлан Тургумбаев

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