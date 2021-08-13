Некоторым алматинским педагогам будут выплачивать надбавки

Доплату получат учителя, чьи классы были переведены на дистанционный формат обучения.

С нового учебного года в силу вступят новые правила, передает zakon.kz.

Учителя, чьи классы переведены на удаленный формат обучения, начнут получать прибавку к зарплате, говорится в сообщении Первого канала "Евразия". Переводить на дистанционку будут в случае выявления хотя бы одного зараженного коронавирусом в классе.

Сколько составит размер доплат, пока не уточняется.

Деньги выделят из местного бюджета, - уточнили в Управлении городского образования.

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