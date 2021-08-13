Карагандинцы боятся заразиться COVID-19 от летучих мышей

Карагандинцы боятся заражения коронавирусом от залетающих в дома летучих мышей.

Летучие мыши стали пугать жителей Караганды, передает zakon.kz.

Из-за увеличения их популяции зверьки стали залетать в дома и бизнес-центры. Карагандинцы обеспокоены тем, что от мышей можно заразиться коронавирусом, сообщает Первый канал "Евразия".

Также люди не знают, как себя вести, когда летучие мыши попали в жилище. Опасаются, что они могут наброситься, поцарапать или укусить.

Как действовать, когда рядом находятся эти зверьки, рассказали эксперты.

Как сообщает телеканал, ночного гостя обнаружили в одном из карагандинских бизнес-центров. Летучий мышонок был один, но своим видом переполошил людей. Ведь к этим зверькам, в частности, после пандемии, относятся с особым страхом.

Летучие мыши встречаются везде, кроме полярных районов и высокогорий. В городах на "ночевку" они часто залетают в старые здания. Из 1300 разновидностей этих рукокрылых только три вида питаются кровью грызунов, птиц и домашнего скота. И эти экземпляры живут только в Латинской Америке! У нас же, в Казахстане, еда для летучих мышей - преимущественно комары и мошки, которые летом досаждают людям как никто другой, - сообщает корреспондент телеканала.

Зоологи сообщают, что благоприятные погодные условия и обилие насекомых создали идеальные условия для интенсивного роста популяции мышей.

Когда они собираются в кучку, то каждый хочет найти себе лучшее местечко. И он старается прогнать соседа. Начинают пищать, друг друга толкать. Ничего страшного. В Алматы климат мягче и благоприятнее, и там могут селиться большими колониями. У нас в Караганде все-таки климат засушливее, пищевая база слабее, поэтому вряд ли они большими колониями живут. Любовь Луковская, руководитель отдела герпетологии зоопарка

Но даже одиночный экземпляр приносит хлопоты. Мыши залетают даже в подъезды. Иногда издают жутковатый визг. Люди теряются в догадках, как реагировать на таких гостей.

Если она залетит - будет что-то страшное. Если не упаду в обморок, то будет хорошо. Мысль придет - сразу "102", а потом "ЧС", - жалуется жительница города.

Зоологи успокаивают карагандинцев, что летучие мыши не агрессивные животные, пугливые, очень хрупкие и коронавирус не распространяют.

Наши летучие мыши не являются переносчиками данного вируса, потому что этот вирус возник в тропических широтах. Если животное случайно залетит к вам в дом, нужно аккуратно его выловить, не ломать крылья, не давить его. И выпустить на улицу, желательно, в сумерки, - отметила Любовь Луковская.

Как заверила зоолог, если животное от страха и поцарапает, достаточно обработать рану антисептиком, отмечая, что за 30 лет работы с разными рукокрылыми в ее практике не было случаев, чтобы от них заражался человек. Но тут же уточнила: это не значит, что летучую мышь можно съесть или оставить в качестве домашнего животного.

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