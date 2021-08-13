Молодые офицеры прибыли в десантно-штурмовые войска Алматинского гарнизона 

Командующий десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев поздравил выпускников с успешным окончанием обучения.

На базе учебного центра в поселке Тлендиева проходят сборы более 100 молодых лейтенантов - выпускников военных высших учебных заведений и военных кафедр, сообщает zakon.kz. Командующий десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев поздравил выпускников с успешным окончанием обучения, рассказал о задачах, возложенных на воинов-десантников, и предстоящих сборах.

Основная цель данных сборов - дать теоретические и практические знания молодому офицеру при его становлении как командира, - отметил он.

С напутственными словами к молодым офицерам обратился ветеран десантно-штурмовых войск, участник боевых действий на таджикско-афганской границе, полковник в отставке Ержан Касенов. Он пожелал удачи в непростой офицерской жизни.

После торжественного мероприятия командующий десантно-штурмовыми войсками провел с личным составом первое занятие на тему: "Офицер - основа Вооруженных сил государства".

Программа сборов включает изучение следующих предметов: государственно-правовая подготовка, педагогика и психология, тактика, инженерная, огневая, военно-медицинская подготовка, защита государственных секретов, подготовка по связи, вождение боевой техники и другие. Молодые офицеры должны отработать наземные элементы воздушно-десантной подготовки для совершения парашютного прыжка.

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