Курьера ударило током в лифте столичного ЖК

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В Нур-Султане курьера ударило током в лифте в ЖК "Хайвилл Астана".
В Нур-Султане курьера ударило током в лифте в ЖК "Хайвилл Астана", сообщает zakon.kz.
7 августа в полицию поступило сообщение о том, что в ЖК "Хайвилл Астана" 24-летнего парня ударило током от домофонного устройства, - сообщили в пресс-службе ДП города.
Пострадавшего доставили в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводится расследование.
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