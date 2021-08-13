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Курьера ударило током в лифте столичного ЖК

Фото: zakon.kz 13 августа 2021, 10:03

В Нур-Султане курьера ударило током в лифте в ЖК "Хайвилл Астана".

В Нур-Султане курьера ударило током в лифте в ЖК "Хайвилл Астана", сообщает zakon.kz.

7 августа в полицию поступило сообщение о том, что в ЖК "Хайвилл Астана" 24-летнего парня ударило током от домофонного устройства, - сообщили в пресс-службе ДП города.

Пострадавшего доставили в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Проводится расследование.

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