30 лет Независимости Казахстана: путь к политической идентичности на мировой арене

К своему 30-летнему юбилею, несмотря на последствия мировой пандемии, турбулентность на рынках энергоресурсов и продовольствия, Казахстан подошел в хорошей форме, о чем говорят рейтинги международных агентств.

Буквально еще вчера Казахстан обрел независимость и начал делать первые шаги в сторону формирования демократического, правового, светского, политически и экономически стабильного государства. Закладывались основы внешнего и внутриполитического курса. Смотрели в сторону предстоящих вызовов и угроз. Тогда, тридцать лет назад, Казахстан был для всех не более чем одним из пятнадцати государств, получивших независимость в результате распада СССР. Сейчас же можно смело утверждать, что Казахстан за 30-летний период смог получить политическую идентичность на мировой арене. Как этого удалось достичь, разбираемся в материале zakon.kz.

От неизвестности к всеобщему уважению

Ни для кого не секрет, что после распада Советского Союза Казахстан занимал среди остальных членов бывшего СССР чуть ли не последнее место не только по экономическим показателям, но и по политической состоятельности.

Отсутствовал авторитет среди мирового сообщества, так как по сути о Казахстане, как о суверенном государстве, в особенности на Западе, практически никто ничего не знал. А неизвестность оппонента, как правило, вызывает только опасение и излишнюю осторожность.

Сложностей добавляла и шаткая внутриполитическая обстановка. К примеру, к 1994 году объем промышленности и производства на территории страны сократился более чем в два раза. Наблюдался резкий спад в сфере добычи угля и нефти. На постоянные митинги и акции протеста выходили шахтеры, учителя, граждане, потерявшие работу в результате массовых сокращений.

На территории страны росли и сепаратистские настроения. На юге узбекское население тяготело к своей исторической родине, север смотрел в сторону России, а на востоке росло число уйгурских сепаратистов.

Время на раздумья практически не было. Действовать пришлось быстро и максимально эффективно.

Первостепенно Казахстан изъявил добровольное желание закрыть Семипалатинский ядерный полигон и отказаться от ядерного оружия. Затем пришлось приступать к формированию новой системы государственного управления, так как та, что досталась в наследство от СССР, по сути себя изжила еще в начале 80-х годов.

В тот момент Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял решение не заниматься копированием уже имеющихся моделей, то есть не идти по пути бывших соседей по Союзу, а создать свою собственную.

Собственная модель государственного управления выстраивалась в соответствии со всеми глобальными трендами и реалиями того времени. Ставка делалась на благосостояние граждан с максимальной опорой на четко выверенную вертикаль власти, где каждому отводилась своя зона ответственности. В этом плане без применения силы в стране удалось ликвидировать очаги нестабильности и добиться высокого уровня взаимопонимания между всеми этническими группами государства. К слову, на территории стран бывшего СССР это удалось сделать лишь единицам.

Во внешнеполитическом курсе основной упор был сделан на многовекторность с учетом взаимных интересов каждого. Кроме того, Казахстан сразу же занял позицию приверженца принципов укрепления коллективной безопасности и тесного международного сотрудничества.

За годы независимости Казахстану удалось выстроить отношения со 130 государствами мира, в том числе Ватиканом, Палестиной и странами ЕС.

В декабре 1991 года Казахстан выступил одним из инициаторов создания интеграционного объединения с бывшими государствами СССР - СНГ. В январе 1992 года Казахстан вошел в состав ОБСЕ, а в марте того же года стал полноправным членом ООН. В 1995 году вошел в состав Организации исламского сотрудничества. С 1994 года является участником программы НАТО "Партнерство во имя мира", а в 2002-м принял участие в совместном решении создать ОДКБ.

Кроме того, Казахстан в 2002 году выступил с инициативой создания СВМДА. Стоял у истоков формирования ЕАЭС. Позже стал членом Шанхайской организации сотрудничества и Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в составе которого Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев получил статус почетного председателя.

Наиболее успешные инициативы

За годы независимости Казахстан не только стабильно прошел все испытания, но и сумел превратиться в крупного игрока в международной политике.

Некоторые эксперты утверждают, что добиться такого статуса Казахстану удалось во многом за счет выгодного географического положения, однако это не так. Свой политический вес на международной арене Казахстан получил исключительно за счет выверенной и прагматичной внешней политики, а также многих успешных инициатив.

Как уже говорилось, Казахстан является приверженцем общемировой стабильности и безопасности. Именно поэтому большая часть казахстанских инициатив была реализована именно в этом направлении.

В 1992 году Первый Президент Казахстана - Елбасы на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил с предложением создать международную организацию, которая бы отвечала за расширение и укрепление регионального сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии.

В июне 2002 года инициативу Нурсултана Назарбаева все-таки удалось претворить в жизнь, создав организацию под названием Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. На первом саммите в Алматы была подписана первая декларация, которая и стала своего рода уставом СВМДА.

Сейчас в состав организации входит 27 государств, в том числе Китай, Индия, Израиль, Иран, Ирак, Россия, Турция и Южная Корея. Восемь государств имеют статус наблюдателей: Беларусь, Индонезия, Япония, Лаос, Малайзия, Филиппины, Украина, США. Такой же статус имеют ООН, ОБСЕ, Лига арабских государств и парламентская ассамблея тюркоязычных государств.

Заложенные основы принципов организации, по состоянию на сегодня, позволяют решать максимально амбициозные задачи, такие как коллективная борьба с терроризмом, обеспечение конструктивных переговоров по спорным вопросам и разрешение противоречий.

Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 5-м саммите СВМДА, который проходил летом 2019 года в Душанбе, сегодня СВМДА - это авторитетная многосторонняя структура, объединяющая 35 государств Азиатского региона и около половины населения нашей планеты.

Поэтому вполне возможно, что в недалеком будущем на ее основе удастся выстроить полноценную систему коллективной безопасности, способную осуществлять международную медиацию, - подчеркнул Токаев.

С тех пор ситуация не изменилась, и СВМДА продолжает активно развиваться. Если учитывать факт ухудшения обстановки на территории Афганистана, формат площадки под эгидой организации уже сегодня может стать максимально актуальным.

Еще одной успешной инициативой Казахстана за годы независимости можно считать выработанную глобальную стратегию против распространения ядерного оружия.

Стоит напомнить, что Первый Президент Казахстана в 2016 году написал манифест "Мир. XXI Век" ко всем народам и лидерам мира. Этот манифест получил всеобщее признание, а в последствии и вовсе стал официальным документом ООН. Его суть заключалась в том, что для полного разоружения необходимо действовать сообща. Это сможет позволить уже к 2045 году полностью отказаться от ядерного оружия.

Также под эгидой МАГАТЭ при непосредственном участии Казахстана был создан Банк низкообогащенного урана (БНОУ), который позволяет облегчить доступ к мирной ядерной энергии и исключить необходимость в разработке собственных программ по его обогащению.

Кроме того, Казахстану принадлежала идея создания экономического союза на территории стран евразийского пространства. Впервые ее озвучил Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев в ходе своего выступления в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова в марте 1994 года.

В 2007 году между Казахстаном, Россией и Беларусью был подписан договор о создании Таможенного союза, который впоследствии стал отправной точкой к более глубокой экономической интеграции на евразийском пространстве. Договор о создании ЕАЭС был подписан в 2014-м и вступил в силу с 1 января 2015 года.

Сейчас в составе организации находятся пять постоянных членов: Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан. Статус наблюдателя имеют Узбекистан, Куба и Молдова. Имеются договоры о формировании зон свободной торговли с Ираном, Вьетнамом, Сингапуром и Сербией, а также о торговом сотрудничестве с Китаем.

По состоянию на сегодня интерес к евразийскому объединению проявляют Индия, Пакистан, Япония, Египет, Израиль, Южная Корея, а учитывая последние заявления иранских властей, Тегеран в ближайшем будущем и вовсе может занять место полноправного члена организации. Все это говорит о перспективности интеграционного проекта, которую сумел разглядеть Нурсултан Назарбаев еще в начале 90-х годов.

Казахстан в международных рейтингах

Заложенная основа в процессе формирования экономической и политической модели управления государством еще на заре независимости позволила Казахстану добиться не только авторитета, узнаваемости и идентичности на международной арене, но и привлекательности для многих иностранных инвесторов.

К своему 30-летнему юбилею, несмотря на последствия мировой пандемии, турбулентность на рынках энергоресурсов и продовольствия, Казахстан подошел в хорошей форме, о чем говорят рейтинги международных агентств.

По данным международных агентств S&P Global Ratings, Fitch Ratings и Moody’s, суверенный рейтинг Казахстана оценивается по классификации "BBB", что означает "стабильный". По сути, эти агентства признают, что внешние и фискальные буферные резервы страны являются устойчивыми ко всем шоковым ситуациям, и колоссального спада в экономике в ближайшее время не предвидится.

В рамках странового отчета, по версии международного агентства Moody’s, Казахстану и вовсе присвоили суверенный рейтинг на уровне "ВАА", что классифицируется как "позитивный". Такую оценку получает государство при наличии госдолга на низком уровне, значительных резервов в иностранной валюте, потенциала к росту экономики и достаточно высокого уровня доходов населения.

Удалось улучшить свои позиции Казахстану и по данным центра по изучению мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента (IMD, Лозанна, Швейцария).

В исследовании IMD в 2021 году оценивались 64 страны мира. Оно проводилось на основе 253 показателей каждой из стран, которые распределены по четырем основным категориям: экономическая деятельность, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура.

По результатам исследования Казахстан занял 35 место, опередив такие страны, как Португалия (36 место), Латвия (38 место), Испания (39 место), Индия (43 место), Россия (45 место) и Турция (51 место). Стоит отметить, что Казахстану в этом рейтинге удалось улучшить свои позиции на 7 пунктов (ранее занимал 42 место).

Упрочил свои позиции Казахстан и в рейтинге стран мира по уровню счастья населения (World HappinessReport). В 2021 году стране удалось подняться на 45 место (годом ранее занимал 50 место из 149 оцениваемых государств). В этом рейтинге Казахстану удалось опередить Россию, Беларусь, Азербайджан, Кыргызстан, Молдову, Украину, Туркменистан и Таджикистан.

Все эти показатели демонстрируют, чего смог добиться Казахстан за годы независимости, правильным ли был изначально выбранный курс становления Казахстана как государства, какой объем работы был проделан для достижения этих целей и есть ли перспективы для дальнейшего развития.

Олег Васильев

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