Казахстан ввел ограничения на границе в 2020 году из-за пандемии.

Кыргызстан попросил Казахстан открыть границы, передает zakon.kz.

Накануне, 12 августа, состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева с послом Казахстана в Кыргызстане Рапилем Жошыбаевым. Инициатором встречи была казахстанская сторона.

Кыргызская сторона обратила особое внимание на необходимость скорейшего снятия ограничительных мер на въезд граждан Кыргызстана в Казахстан в целях свободного передвижения и транзита граждан и транспортных средств по территории двух стран, - говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

Глава МИД Кыргызстана поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь. В ответ посол сообщил, что казахстанская сторона в этом году собирается еще раз помочь братской стране и предоставить 1000 тонн пшеницы.

В конце встречи дипломаты выразили уверенность в том, что Кыргызстан и Казахстан продолжат укреплять тесное сотрудничество во всех сферах, которые представляют взаимный интерес.

Казахстан ввел ограничения на въезд на территорию страны и выезд за границу в марте 2020 года. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса. Чтобы попасть наземным транспортом в Казахстан гражданам Кыргызстана сейчас требуется приглашение из медучреждения, если нужно посетить соседнюю страну для лечения, или добиться специального разрешения через МИД, если нужно ехать по своим делам. Также обязательно наличие справки с отрицательным результатом ПЦР-теста или справка о вакцинации.

Однако между странами с осени прошлого года возобновлено авиасообщение. Пересекать границу воздушным авиасообщением можно без каких-либо ограничений.

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