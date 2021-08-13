Назначен заведующий секретариата госсекретаря РК

Мажит Самитов назначен заведующим секретариата государственного секретаря РК.

Заведующим секретариата государственного секретаря РК назначен Мажит Самитов, сообщает zakon.kz.

Мажит Самитов окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "Юриспруденция" и Кызылординский государственный университет им. Коркыт ата по специальности "Экономика и менеджмент".

В разные годы работал в органах прокуратуры РК, в том числе в генеральной прокуратуре. Также занимал должности заместителя акима Кармакшинского района Кызылординской области, заместителя заведующего секретариата руководителя Администрации Президента РК.

До назначения занимал должность заместителя заведующего секретариата государственного секретаря РК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!