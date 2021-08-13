Шесть человек стали жертвами стрельбы в Британии

Стрелявший также был обнаружен убитым.

В британском Плимуте в результате стрельбы погибли пять человек, сам стрелявший также был обнаружен убитым, передает zakon.kz.

Как сообщает РБК, стрельба произошла в районе Кейхэм примерно в 18:10. По данным полиции, кроме погибших, несколько человек пострадали, однако их число не сообщается. На месте происшествия находилось несколько полицейских машин, некоторые дороги в районе перекрыты.

Как сообщают местные СМИ, стрелок выбил входную дверь дома и ворвался в помещение, где застрелил женщину и ее дочь. После этого он побежал в парк за домом и открыл огонь по людям, которые выгуливали собак. Имя и мотивы, побудившие преступника открыть стрельбу, не сообщаются, пишет британская газета The Guardian.

Депутат от консервативной партии Плимут-Мур-Вью Джонни Мерсер сообщил в Twitter, что стрельба не связана с терроризмом.

Видео: tv360

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