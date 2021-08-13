В Шымкенте выстраиваются очереди в морг

В Шымкенте с начала года от коронавируса скончались больше 600 человек.

Очереди в морг за телами умерших образовались в Шымкенте, передает zakon.kz.

Otyrar.kz пишет, что с утра у морга в Шымкенте собираются люди, стоянка забита машинами, выстраивается очередь у окна для выдачи документов.

В этот морг свозят тела умерших в больницах людей со всего города и некоторых медицинских учреждений Туркестанской области. Здесь же родным дают попрощаться с усопшими.

Если раньше к нам привозили в месяц 60-70 человек, то сейчас в день 30-35 человек поступают. При этом 80-90% из них - умершие от коронавирусной инфекции, и только 1-2 случая - это скончавшиеся от инсульта или инфаркта, - говорит врач-патологоанатом Марат Токтасов.

На кладбище работа не прекращается - хоронить приезжают в течение всего дня. Много заказов и у гробовщиков.

Глава Управления здравоохранения Шымкента говорит, что родные погибших хотят сразу захоронить усопших. Но согласно процедуре тела выдают только через 2-3 дня.

Многие звонят, спрашивают, просят, мы хотим забрать тело, особенно мусульмане. Мы им объясняем, что после смерти труп должен два часа лежать в больнице, после этого специалисты в машинах везут их в патологоанатомическое бюро, там обязательно идет вскрытие. Без вскрытия трупы не выдаются, - сказал Бакытжан Позилов.

В морге тела обрабатывают и выдают обернутыми в ткань и плотную клеенку - коронавирус может передаваться от умершего живым.

В Шымкенте с начала года от COVID-19 скончались больше 600 человек. Пик смертности пришелся на июль и продолжается в августе.

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