Драка мужчин попала на видео в Мангистау 

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В Мангистау мужчины подрались в районе баз отдыха.
В Мангистау мужчины подрались в районе баз отдыха, сообщает zakon.kz.
Когда патрульный экипаж прибыл на место вызова, участников драки на месте не оказалось. Полицейские их разыскивают.
Сообщение о драке между мужчинами в районе баз отдыха поступило на пульт дежурного "102" 12 августа, - сообщили Lada.kz в пресс-службе Департамента полиции региона.
По словам очевидцев, одному разбили голову.
По данному факту обращений в скорую помощь не поступало, - рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения.
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