Мурат Айтенов обсудил развитие доступного и массового спорта в Шымкенте

В настоящее время массовым спортом в Шымкенте охвачено 31,2% населения или же более 34 тыс. горожан.

13 августа аким Шымкента Мурат Айтенов обсудил с представителями управления спорта и физической культуры развитие доступного и массового спорта в городе.

Здоровый образ жизни граждан - базовое условие формирования здоровой нации, - сказал в начале 2021 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

По поручению Президента развитие массового и детского спорта является приоритетной задачей.

В настоящее время массовым спортом в Шымкенте охвачено 31,2% населения или же более 34 тыс. горожан. пресс-служба акимата Шымкента

В 2020 году в рамках государственно-частного партнерства в Шымкенте было открыто пять спортивных комплексов.

В частности, спортивный комплекс "Мирас". Здесь дети и подростки от пяти до 18 лет могут заниматься футболом и дзюдо совершенно бесплатно. пресс-служба акимата Шымкента

На новом футбольном поле, благодаря своей уникальной площади (68*40), можно проводить республиканские и международные турниры среди детей до 13 лет. Отрадно, что ни высокая температура летом или низкая - зимой, не станет преградой для юных футболистов. Открытие нового поля планируется осенью.

А спортивный клуб Биржана Жакыпова воспитывает будущих чемпионов по боксу и дзюдо. Здесь занимаются около 200 детей. И главной мотивацией для юных спортсменов является сам Биржан Жакыпов. Он - чемпион мира и единственный участник трех Олимпийских игр по боксу.

Также аким города ознакомился с деятельностью спортивного комплекса в микрорайоне Кызылжар. Здесь юноши и девушки могут совершенно бесплатно заниматься боксом, дзюдо, греко-римской борьбой и каратэ. Клуб уже воспитал своих первых чемпионов по каратэ и борьбе.

Согласно посланию Президента, 35% казахстанцев должны быть охвачены массовым спортом. В связи с этим, уже запланированы строительство множеств спортивных площадок на окраине города, чтоб спортом был охвачен каждый горожанин.

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