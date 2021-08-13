ИКАО повысила уровень Казахстана по безопасности полетов

Казахстан превысил среднемировой уровень соответствия стандартам ИКАО на 15%.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) повысила до 84% уровень Казахстана по обеспечению безопасности полетов, что на 15% выше среднемирового показателя. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz.

По предварительным результатам проверки ИКАО, проведенной в период со 2 по 11 августа по безопасности полетов, Казахстан превысил среднемировой уровень соответствия стандартам ИКАО на 15% и достиг 84%. пресс-служба КГА

Рост соответствия стандартам ИКАО был продемонстрирован по следующим областям проверки:

Основное авиационное законодательство (LEG) с 61% до 81%;

Организация гражданской авиации (ORG) с 37% до 75%;

Аэронавигационное обслуживание (ANS) с 87% до 95%;

Аэродромы и наземные средства (AGA) c 56% до 90%;

Расследование авиационных происшествий и инцидентов (AIG) с 47% до 53%).

Казахстан достиг среднего уровня соответствия стандартам ИКАО стран-членов Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) - 84%. В настоящее время по данному показателю мы находится выше многих европейских стран и встали на ряду с такими европейскими странами, как Нидерланды - 87%; Бельгия - 87%; Португалия - 87%; Чехия - 87%; Латвия - 86%; Дания - 85%; Исландия - 84%; Польша - 84%; Словения - 82%, Кипр - 82%. пресс-служба КГА

Результаты будут в скором времени официально опубликованы на сайте ИКАО и будут доступны всем государствам.

Данная проверка ИКАО была направлена на оценку нового подхода в управлении отрасли гражданской авиации и прогресса, достигнутого Казахстаном по устранению ранее выявленных замечаний по организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

Отсутствие существенных замечаний по безопасности полетов в Казахстане позволяет авиакомпаниям свободно выполнять рейсы в страны Европейского Союза, после авторизации эксплуатанта третьих стран. пресс-служба КГА

На сегодня у Казахстана отсутствуют угрозы по включению в "черный список" Европейской комиссии отечественных авиакомпаний и по наложению санкций или ограничений на полеты в зарубежные страны.

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