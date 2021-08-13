Мальчик скончался на улице в Актау

В скорой медицинской помощи дали объяснение произошедшему.

На улице в Актау скончался мальчик. Директор станции скорой медицинской помощи дал разъяснение по случаю смерти ребенка, передает zakon.kz.

В соцсети под публикацией о трагедии появился комментарий о том, что, якобы, бригада скорой помощи не хотела оказывать помощь найденному на улице 12-летнему мальчику, который находился без сознания, сообщает Lada.kz.

Жительница Актау написала в Сети комментарий о том, что очевидцы нашли в 3 микрорайоне мальчика без сознания.

В третьем микрорайоне мальчик умер на улице. Сорок минут ждали скорую. А потом сказали, пока родители не придут, ничего делать не будем. Где искать родителей, если люди мимо проходили, увидели - ребенок лежит на земле. Вызвали скорую, а они не помогли, - написала пользователь соцсети.

Директор станции скорой помощи Мангистауской области Айралбек Ширшикбаев опроверг эту информацию, объяснив, что на момент приезда медиков мальчик уже скончался.

Бригада с момента поступления вызова прибыла на место через девять минут. Осмотрели мальчика, но там была полная остановка сердца. Несмотря на это, фельдшеры проводили 30 минут сердечно-легочную реанимацию. У нас принято, что если фельдшер обнаруживает труп, он делает эту процедуру, несмотря ни на что. Но, к сожалению, это было уже безрезультатно. Ребенка нашли на улице прохожие, – сообщил Айралбек Ширшикбаев.

По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце.

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