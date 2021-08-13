Назначен новый вице-министр финансов РК

Руководитель Департамента госдоходов по Мангистауской области Данияр Жаналинов назначен вице-министром финансов РК.

Данияр Жаналинов назначен вице-министром финансов РК, сообщает zakon.kz.

Постановлением правительства РК Жаналинов Данияр Еренгалиевич назначен на должность вице-министра финансов РК, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Данияр Жаналинов родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций. Квалификация по специальности "Инженер-экономист".

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности налогового инспектора сектора налогового аудита юрлиц Налогового комитета по Талдыкоргану.

2002-2008 гг. - занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматинской области.

2008-2010 гг. - заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области.

2010-2014 гг. - работал на руководящих должностях в структуре Налогового комитета Министерства финансов РК.

2014-2018 гг. - руководитель Департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

С июля 2018-го по настоящее время - руководитель Департамента госдоходов по Мангистауской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

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