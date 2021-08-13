Женщина в Алматы пыталась выпрыгнуть из окна

Спасательная операция проходила в Бостандыкском районе Алматы.

В Бостандыкском районе Алматы женщина пыталась выпрыгнуть из окна многоэтажки, передает zakon.kz.

Инцидент произошел на территории ЖК "Керемет" рано утром.

В 06:40 поступило сообщение о вызове. Люди жаловались, что из квартиры в ЖК разносится шум. Экипаж "Буран-153" прибыл по назначенному адресу. Квартира была закрыта снаружи. Внутри разговаривали люди, которые пытались открыть дверь, - рассказал инспектор Полка патрульной полиции ДП Алматы Медет Мусабаев.

По словам жильцов ЖК, когда все спали, раздался крик женщины, которая грозилась выпрыгнуть из окна. Полицейским удалось пробраться к ней через окно соседей.

Полицейские пришли, сначала наше окно открыли. Спасли ее. Еще дверь пытались вскрыть, чтобы с разных сторон подойти, - сообщила жительница ЖК "Керемет".

По словам полицейских, они вызвали хозяйку квартиры, у которой были запасные ключи. Но, до ее прибытия, девушка пыталась покончить с жизнью, спрыгнув с подоконника. Чтобы не допустить суицид, полицейским пришлось спуститься по канату с пятого этажа.

По предварительным данным, пытавшаяся совершить суицид женщина находилась в состоянии опьянения.

Мотив и обстоятельства ее поступка будут установлены в ходе разбирательства.

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