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Токаев наградил казахстанских олимпийцев

Фото: zakon.kz 13 августа 2021, 16:22

Глава государства подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан".

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

За высокие спортивные достижения на ХХХII летних Олимпийских играх Токио-2020 глава государства постановил наградить:

- орденом "Барыс" ІІІ степени Сметова Елдоса Бактыбайулы - инструктора-спортсмена ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан";

- орденом "Достық" ІІ степени Чиншанло Зульфию Салахаровну - инструктора-спортсмена ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан";

- орденом "Құрмет":

  • Асадилова Дархана Абсадыковича - инструктора-спортсмена ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан";
  • Берульцеву Софью Полихроновну - инструктора-спортсмена ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан";
  • Бибосинова Сакена Исмадияр угли - инструктора-спортсмена ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан";
  • Кункабаева Камшыбека Бисенбаевича - инструктора-спортсмена ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан";
  • Санаева Нурислама Валентиновича - инструктора-спортсмена ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан";
  • Сона Игоря Сергеевича - инструктора-спортсмена ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан".

Указ вводится в действие со дня подписания, - говорится в сообщении Акорды.

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