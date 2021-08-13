Токаев наградил казахстанских олимпийцев

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Глава государства подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан".
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.
За высокие спортивные достижения на ХХХII летних Олимпийских играх Токио-2020 глава государства постановил наградить:
- орденом "Барыс" ІІІ степени Сметова Елдоса Бактыбайулы - инструктора-спортсмена ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан";
- орденом "Достық" ІІ степени Чиншанло Зульфию Салахаровну - инструктора-спортсмена ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан";
- орденом "Құрмет":
Указ вводится в действие со дня подписания, - говорится в сообщении Акорды.
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