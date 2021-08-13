Акция по вакцинации прошла в Шымкенте

В Шымкенте число вакцинированных достигло почти 395 тыс. человек.

В Шымкенте прошла акция по вакцинации "Я в безопасности", в которой активное участие приняли представители молодежного ресурсного центра и волонтеры.

Она состоялась в поликлиниках №1, 3 и 6. Волонтеры раздавали прошедшим на вакцинацию специальные браслеты с надписью "Я в безопасности".

Ситуация сейчас непростая. В городе много болеющих коронавирусом, люди поступают в стационары. Многие пациенты не обращаются в поликлиники, занимаются самолечением, не вакцинированы. Это вызывает осложнения. Единственный способ защитить себя от коронавируса - вакцина. терапевт шымкентской городской поликлиники №1 Балнур Пазилова

В Шымкенте число вакцинированных достигло почти 395 тыс. человек. Из них два компонента препарата получили порядка 319 тыс. человек.

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