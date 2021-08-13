Пора домой: певицу МакSим выписывают из больницы

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Известная артистка отправится домой.
Артистка будет выписана 13 августа, передает zakon.kz.
Информацией о выписке МакSим (Марины Максимовой) с изданием RT поделилась ее представитель Яна Богушевская. "Да", - ответила она на вопрос журналистов о выписке исполнительницы 13 августа.
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11 июня 38-летняя МакSим начала чувствовать симптомы простуды, о чем она сообщила подписчикам в Instagram, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.
3 августа менеджер певицы Маргарита Соколова сообщила, что МакSим вывели из медикаментозной комы, в которой она провела около полутора месяцев. В тот же день ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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