В Минкульте объяснили отсутствие Раимкуловой на брифинге по итогам ОИ-2020

Министр культуры и спорта принимает участие в церемонии награждения бронзовых призеров.

Министр Актоты Раимкулова находится на награждении спортсменов, так как обязана принимать участие в такой церемонии, сказал на брифинге вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент zakon.kz.

В данный момент идет церемония награждения наших олимпийцев - глава государства наградил всех обладателей бронзовых медалей Олимпиады в Токио. Министр культуры и спорта обязана принимать участие в церемонии - просто совпали эти два события, - сказал вице-министр Ерлан Кожагапанов.

Как сообщалось, сегодня Токаев подписал указ о награждении орденами казахстанских спортсменов, которые привезли бронзовые медали с Олимпиады в Токио.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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