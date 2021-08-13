Жара накроет 6 областей Казахстана - погода на 14-16 августа

В некоторых регионах температура превысит 41 градус.

Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на большой части Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

14 августа ночью и утром в Акмолинской области, включая Кокшетау, местами ожидается туман.

14-16 августа в Алматинской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Талдыкоргане днем ожидается гроза.

Днем в Западно-Казахстанской области сильная жара 37 градусов.

В Кызылординской области днем 14 августа, в период 15-16 августа ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Атырауской области местами ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с. Днем на западе области ожидается сильная жара до 37 градусов. 15-17 августа на юге, а 18-20 августа на большей части ожидается очень сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14-15 августа в Актюбинской области также сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

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