Кто и почему возглавляет спортивные федерации РК

В руководстве лучше иметь дело с успешными людьми, чем с неудачниками.

Вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов рассказал, как выбираются руководители федераций и почему ими становятся состоятельные граждане, передает корреспондент zakon.kz.

- У них есть время и возможности уделять внимание видам спорта. Ничего плохого нет в том, что руководят спортивными федерациями наши известные бизнесмены. Во-первых, они вкладывают свои средства. Во-вторых, уделяют большое внимание развитию спорта, - сказал Кожагапанов.

По его словам, Комитет спорта активно ведет работу с федерациями, ежедневно обговаривают различные вопросы, обсуждают спортивный календарь, вопросы финансирования и другие моменты.

Их (руководителей федераций. - Прим. ред.) избирает общественность. Проходят выборы, в которых принимают участие федерации из всех регионов. Каждый кандидат озвучивает свою программу и по результату назначается руководитель федераций, - уточнил вице-министр.

В свою очередь генеральный секретарь НОК Андрей Крюков добавил, что каждый президент федерации - это выбор сообщества, всегда приветствуется, когда туда входят спортсмены и авторитетные люди, которые могут помочь спорту.

Здесь надежда сообщества, когда они выбирают состоятельного человека, связывается с тем, что он приведет спорт к большему. Лучше иметь дело в руководстве с успешными людьми, чем с неудачниками. Автономия федераций - это международный термин. Здесь влияние государства невозможно. Самое главное, чтобы были соблюдены принципы. В противном случае международные федерации отстраняют федерации, если государство вмешивается или оказывает влияние на выборы руководящих должностей, - отметил Крюков.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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