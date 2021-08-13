Свадьба во время карантина в Нур-Султане: блогера оштрафовали

Братьев оштрафовали.

Младшего брата блогера Ерболата Жанабылова привлекли к ответственности за организацию тоя. Самого блогера наказали за нахождение без маски в общественном месте, передает zakon.kz.

11 августа на странице блогера Ерболата Жанабылова в Instagram появились кадры с массового мероприятия, которые запрещены в период карантина.

В Департаменте санэпидконтроля столицы сообщили, что свадьба прошла в ресторане Dilu PLAZA.

В полиции братья написали объяснительные. Младший брат блогера Ислам Жанабылов признался, что свадьбу организовал он, и полностью признал свою вину. За нарушение требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения молодого человека оштрафовали на 87 510 тенге.

Сам Ерболат Жанабылов написал, что на свадьбе был лишь гостем. Его оштрафовали на 87 510 тенге за нахождение в общественном месте без маски.

В связи с полным признанием вины Жанабылову Исламу и Ерболату была предоставлена возможность оплатить административный штраф в сокращенном порядке в течение 7 суток в сумме 43 755 тенге, - говорится в сообщении.

Также на рассмотрении в Управлении санитарно-эпидемиологического контроля района Есиль находится материал в отношении ресторана Dilu PLAZA, в котором прошла свадьба.

Читайте также: Роскошная свадьба в Нур-Султане - блогера привлекут к ответственности

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!