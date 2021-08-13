1 октября объявили Днем работников радио в Казахстане

История трансляции радио в Казахстане началась в октябре 1921 года.

1 октября объявили официальным Днем работников радио в Казахстане, передает zakon.kz.

Пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил, что сегодня, 13 августа, постановлением правительства 1 октября объявлено Днем работников радио.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев, поздравляя работников СМИ с профессиональным праздником, предложил объявить 1 октября Днем работников радио. Предполагается, что профессиональный день работников радио послужит дополнительным стимулом для дальнейшего развития отечественного радио.

История трансляции радио в Казахстане началась в октябре 1921 года.

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