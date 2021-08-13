Полицейские Кызылорды изъяли крупную партию "синтетики"

Мефедрон - один из самых опасных наркотических препаратов, и он впервые изъятых из оборота в Кызылорде.

Полицейские Кызылорды изъяли особо крупную партию "синтетики", сообщает zakon.kz.

Был задержан подозреваемый, распространявший синтетическое наркотическое вещество "мефедрон" общим весом 352 г. Это один из самых опасных наркотических препаратов, впервые изъятых из оборота в Кызылорде.

23-летнего жителя Атырау задержали 10 августа. В ходе обыска арендованной им квартиры, которую он превратил в мини-лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков, обнаружены приготовленные на продажу порошки белого цвета, расфасованные в 91 пакет. Также были изъяты весы, фольга рулонная, цветная изолента, скотч, красители цветные и специи.

Все вещественные доказательства изъяты. Согласно заключению экспертизы, изъятый порошок относится к синтетическому наркотику "мефедрон". Установлено, что указанное наркотическое средство житель Атырау сам взвешивал, подготавливал и сбывал в съемной квартире. Вместе с тем в ходе проведения следственных действий выяснилось, что подозреваемый принимал заказ через интернет, и указал места, где были обнаружены еще 50 пакетов с "синтетикой" общим весом более 81 г. пресс-служба МВД РК

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Управления полиции города Кызылорда, проводится досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 297 УК РК.

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