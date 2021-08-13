15 семей в Алматы остались на улице после пожара

По словам погорельцев, лишь чудом кто-то из соседей проснулся от запаха гари. Он и поднял тревогу.

В Алматы 15 семей остались без крыши над головой. Их дом уничтожил пожар, сообщает zakon.kz.

Огонь в двухэтажке вспыхнул глубокой ночью, когда люди спали. По словам погорельцев, лишь чудом кто-то из соседей проснулся от запаха гари. Он и поднял тревогу, передает Первый канал "Евразия".

Мы спали. Слышим: "пожар!". Ругается, все разлетается. Это было страшно. Словами не могу передать. Дом старый. Мы не знаем, от провода или что, мы сами еле-еле выбежали на улицу. погорелица Айгуль Жетписова

Спасатели вынесли из огня четверых человек. Они получили ожоги и были госпитализированы. Один из пациентов, который отравился угарным газом, сейчас находится в реанимации. От дома осталось одно пепелище, восстановить его невозможно. Здание старое, ему почти 80 лет. Люди намерены обратиться в акимат за помощью, чиновники пока не комментируют ситуацию. В полиции и ДЧС создадут комиссию, которая займется выяснением причин случившегося.

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