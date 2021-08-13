Упавшее дерево повредило 8 машин в Алматы

Инцидент произошел около 18:30. К счастью, никто не пострадал.

В Медеуском районе Алматы упало дерево и повредило восемь автомобилей, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел около 18:30 на улице Абдуллиных около дома 27 "А". К счастью, никто не пострадал.

На место происшествия были направлены службы спасения "109". На месте происшествия работают две единицы техники, четыре сотрудника службы спасения "109", пять сотрудников акимата Медеуского района.

Управлением по ЧС Медеуского района материалы дела будут обобщены и направлены по подследственности в УП Медеуского района. Проводятся работы по распилу дерева и очистке проезжей части дороги. пресс-служба ДЧС города Алматы

Рекомендации автовладельцам: парковать автомобили вдали от сухих деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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