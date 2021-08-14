Зараженные COVID-19 в СКО вынуждены прерывать беременность

Из 15 женщин, родивших с помощью кесарева сечения, недоношенные младенцы появились у 12. Четверо из них сейчас в реанимации. Один малыш скончался.

В Северном Казахстане с начала пандемии коронавирусную инфекцию нашли у 517 беременных женщин. Болезнь не всегда проходит легко, сообщает zakon.kz.

Заболевшие женщины иногда не могут вынашивать детей, и врачи вынуждены прерывать беременность, передает КТК.

Так раньше срока появляются новорожденные с патологиями.

Из 15 женщин, родивших с помощью кесарева сечения, недоношенные младенцы появились у 12. Четверо из них сейчас в реанимации. Один малыш, который родился весом всего 700 граммов, скончался.

Это та прослойка населения, которая не может быть вакцинирована и беззащитна перед коронавирусной инфекцией. Защита данной категории лиц от коронавирусной инфекции зависит от сознательности общества. Беременных и детей мы сможем защитить, только создав благоприятную среду, без коронавирусной инфекции, создать им безопасное окружение, - подчеркнул замруководителя Управления здравоохранения СКО Кумар Кусемисов.

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