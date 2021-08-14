Забили до смерти - трагедия в селе Атырауской области

Атмосфера в селе крайне напряженная. Мужчины, проходящие по делу, стараются не выходить из дома, чтобы не злить родных убитого.

В селе Есбол Атырауской области разыгралась трагедия. 30-летний мужчина погиб в драке. А сам поселок теперь разделен на два лагеря, сообщает zakon.kz.

Азамата Калбагаева нашли на окраине поселка случайные прохожие, они и вызвали скорую. Мужчина скончался по дороге в больницу, передает КТК.

Руки, ноги, ребра сломаны, голова разбита. Все тело было в крови. Понятно, что они умышленно увезли его, чтобы убить, они готовились к этому. Азамат был дома, его позвал на улицу наш дальний родственник. Он вышел и больше не вернулся. Их всех нужно задержать. Остальные почему на свободе, кто их покрывает? брат убитого Алмас Калбагаев

Местные жители говорят, что Азамата били метровыми трубами. Их позже нашли рядом с местом трагедии.

Полицейские начали расследование. По делу проходят сразу 10 человек. Однако задержали лишь четверых.

Мы тоже скорбим. Сочувствуем невосполнимой утрате. Не знаю, что произошло, ведь они были близкими друзьями. Наш сын там оказался случайно. Я уверена, что он ничего не делал. Он очень спокойный, намаз читает. В поселке все знают, кто там был. Непонятно, почему задержали только наших детей. мать задержанного Сауле Азербаева

По словам родных, еще за два дня до трагедии Азамат подрался с одним из задержанных. Но причины ссоры до сих пор неизвестны.

Мы не можем задержать всех, кто там был. Но всем были выданы подписки о невыезде. Сейчас проводятся необходимые экспертизы. Исходя из телесных повреждений, будет дана правовая оценка каждому участнику согласно протоколу. руководитель Управления ДП Атырауской области Нурмухамед Муталиев

Атмосфера в селе крайне напряженная. Мужчины, проходящие по делу, стараются не выходить из дома, чтобы не злить родных убитого. Последние требуют наказания для каждого, кто в тот день был на окраине аула.

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