Пьющие вдвое чаще заболевают COVID-19 - ученые

Потребление алкоголя — неисследованный, но вполне вероятный фактор риска заражения и передачи SARS-CoV-2, - указали ученые в статье о результатах работы.

Любители выпивки оказались более подвержены коронавирусной инфекции. Заражения среди них происходят почти в два раза чаще, сообщает zakon.kz.

Это выяснилось в результате исследования ученых из Индианского университета в американском Блумингтоне, которые наблюдали за студентами вуза, пишет портал "Известия".

Исследование было проведено осенью 2020 года, а его участниками стали более тысячи студентов, проживающих в кампусе университета. Средний возраст участников - 20 лет.

Всего после начала исследования коронавирусом заразились 44 участника. Из 810 не злоупотреблявших алкоголем студентов заболели 23 человека, а из 409 пьющих - 21. Таким образом, пьющие молодые люди заражались в 1,89 раза чаще. Выводы по частоте симптомов были сделаны на основе сравнения с группой из 128 студентов, переболевших коронавирусной инфекцией до начала исследования. Представители группы пьющих испытывали симптомы на 18% чаще.

Потребление алкоголя - неисследованный, но вполне вероятный фактор риска заражения и передачи SARS-CoV-2, - указали ученые в статье о результатах работы.

Специалисты считают, что такой эффект от спиртного объясняется как поведенческими, так и физиологическими причинами. В частности, когнитивные изменения, вызванные алкоголем, осложняют соблюдение студентами противоэпидемических правил. Ученые отметили, что спиртное ослабляет иммунитет, что приводит к респираторным осложнениям.

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