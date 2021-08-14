Генсек ООН обратился к талибам

По словам генсека, захват власти военным путем приведет к полной изоляции Афганистана и гражданской войне.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля, сообщает zakon.kz.

Он призвал "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане) остановить наступление в Афганистане, передает ТАСС.

По словам генсека, захват власти военным путем приведет к полной изоляции Афганистана и гражданской войне.

Я призываю "Талибан" немедленно прекратить наступление и приступить к честным переговорам в интересах Афганистана и его народа. генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генсек ООН также привел данные о том, что только за последний месяц жертвами атак на гражданское население в Афганистане стали более 1 тысячи человек, не менее 241 тысячи остались без крова.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент США Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне радикальное движение "Талибан" организовало масштабное наступление и захватило многие провинции. Так, стало известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине - Герата.

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