Отдых в Анапе обернулся массовой эвакуацией туристов

Эвакуацию провели в детских лагерях, пансионах и санаториях.

В Анапе пять санаториев и здравниц подтоплены из-за дождей, более 450 человек, включая постояльцев, эвакуированы, передает zakon.kz со ссылкой на gazeta.ru.

На курорте продолжается комплексная работа по устранению последствий стихии. В данный момент в пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и населенных пунктов расселено 458 человек, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Эвакуацию провели в лагере "Огонек", пансионате "Соловей", санатории "Бригантина", на базе отдыха "Динамо" и в частных домовладениях поселка Виноградного.

Уточняется, что в результате проливных дождей в Анапе, Славянском и Темрюкском районах подтопило 352 частных домовладения и 878 придомовых территорий. Также размыт участок краевой автодороги в районе поселка Волна Революции.

Ранее стало известно, что в Анапе из-за непогоды был введен режим ЧС. В период с 12 на 13 августа в городе выпало более 152,2 мм осадков - это четырехмесячная норма для региона.

Более 330 детей было эвакуировано из детского санатория "Огонек" из-за подтопления.

В Краснодарском крае и Крыму сильные дожди прогнозируются вплоть до 15 августа.

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