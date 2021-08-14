Кофе, сало и мороженое в рационе не повредят - диетолог о "вредных" продуктах

Специалист рекомендует воздержаться от переедания.

Врач-эндокринолог, диетолог Елена Маслова опровергла мифы о "вредных" продуктах, передает zakon.kz.

По ее словам, при сбалансированном рационе можно позволить себе и кофе, и мороженое, и сало, так как важен не один конкретный продукт, а рацион человека в целом.

Однако не стоит доходить до крайностей - избыток кофе может приводить к гиперстимуляции нервной системы, выводить кальций, обезвоживать, - приводит агентство "Прайм" слова эксперта.

Специалист отметила, что кофе - прекрасный источник антиоксидантов, а сливочное масло и сало содержат ряд жирорастворимых витаминов и их потребление в ограниченном количестве не сможет навредить.

Врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева в свою очередь добавила, что в мороженом содержатся кальций и фосфор, которые могут принести пользу. Она отметила, что не принесут вреда и правильно приготовленные макароны из твердых сортов муки, так как являются источником медленно усваиваемых углеводов с низким гликемическим индексом.

Кроме того, не стоит бояться попкорна без добавок, при этом следует помнить, что главное правило здорового питания заключается в сбалансированном рационе и отсутствии крайностей.

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