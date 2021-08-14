7510 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 7510.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 14 августа 2021 года. В столице заметно снизилось количество зараженных коронавирусом - почти на 300 человек, в Алматы и Шымкенте ситуация не поменялась. Больше всего заболевших отмечается в Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

За сутки в стране подтверждено 7510 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 998,

в городе Алматы – 1519,

в городе Шымкент - 565,

в Акмолинской области - 279,

в Актюбинской области - 434,

в Алматинской области - 350,

в Атырауской области - 467,

в ВКО - 192,

в Жамбылской области - 149,

в ЗКО - 153,

в Карагандинской области - 1084,

в Костанайской области - 278,

в Кызылординской области - 220,

в Мангистауской области - 209,

в Павлодарской области - 323,

в СКО - 165,

в Туркестанской области - 125.

Всего в стране подтверждено 679 832 случая.

в городе Нур-Султан - 1777,

в городе Алматы - 1021,

в городе Шымкенте - 499,

в Акмолинской области - 283,

в Актюбинской области - 219,

в Алматинской области - 228,

в Атырауской области - 277,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 171,

в Карагандинской области - 365,

в Костанайской области - 294,

в Кызылординской области 170,

в Мангистауской области - 183,

в Павлодарской области - 355,

в СКО - 237,

в Туркестанской области - 116.

6195 человек выздоровели от коронавируса

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 560 373 человека.

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