7510 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 7510.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 14 августа 2021 года. В столице заметно снизилось количество зараженных коронавирусом - почти на 300 человек, в Алматы и Шымкенте ситуация не поменялась. Больше всего заболевших отмечается в Карагандинской области, сообщает zakon.kz.
За сутки в стране подтверждено 7510 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 998,
- в городе Алматы – 1519,
- в городе Шымкент - 565,
- в Акмолинской области - 279,
- в Актюбинской области - 434,
- в Алматинской области - 350,
- в Атырауской области - 467,
- в ВКО - 192,
- в Жамбылской области - 149,
- в ЗКО - 153,
- в Карагандинской области - 1084,
- в Костанайской области - 278,
- в Кызылординской области - 220,
- в Мангистауской области - 209,
- в Павлодарской области - 323,
- в СКО - 165,
- в Туркестанской области - 125.
Всего в стране подтверждено 679 832 случая.
6195 человек выздоровели от коронавируса
- в городе Нур-Султан - 1777,
- в городе Алматы - 1021,
- в городе Шымкенте - 499,
- в Акмолинской области - 283,
- в Актюбинской области - 219,
- в Алматинской области - 228,
- в Атырауской области - 277,
- в ВКО - 0,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 171,
- в Карагандинской области - 365,
- в Костанайской области - 294,
- в Кызылординской области 170,
- в Мангистауской области - 183,
- в Павлодарской области - 355,
- в СКО - 237,
- в Туркестанской области - 116.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 560 373 человека.
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