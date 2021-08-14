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7510 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: pixabay.com 14 августа 2021, 08:01

Всего в стране подтверждено 7510.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 14 августа 2021 года. В столице заметно снизилось количество зараженных коронавирусом - почти на 300 человек, в Алматы и Шымкенте ситуация не поменялась. Больше всего заболевших отмечается в Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

За сутки в стране подтверждено 7510 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 998,
  • в городе Алматы – 1519,
  • в городе Шымкент - 565,
  • в Акмолинской области - 279,
  • в Актюбинской области - 434,
  • в Алматинской области - 350,
  • в Атырауской области - 467,
  • в ВКО - 192,
  • в Жамбылской области - 149,
  • в ЗКО - 153,
  • в Карагандинской области - 1084,
  • в Костанайской области - 278,
  • в Кызылординской области - 220,
  • в Мангистауской области - 209,
  • в Павлодарской области - 323,
  • в СКО - 165,
  • в Туркестанской области - 125.

Всего в стране подтверждено 679 832 случая.

6195 человек выздоровели от коронавируса
  • в городе Нур-Султан - 1777,
  • в городе Алматы - 1021,
  • в городе Шымкенте - 499,
  • в Акмолинской области - 283,
  • в Актюбинской области - 219,
  • в Алматинской области - 228,
  • в Атырауской области - 277,
  • в ВКО - 0,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 171,
  • в Карагандинской области - 365,
  • в Костанайской области - 294,
  • в Кызылординской области 170,
  • в Мангистауской области - 183,
  • в Павлодарской области - 355,
  • в СКО - 237,
  • в Туркестанской области - 116.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 560 373 человека.

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