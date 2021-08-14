NASA отрицает причастность американских астронавтов к появлению дыры в "Союзе"

Сообщалось, что отверстие в "Союзе" просверлил человек, незнакомый с кораблем.

Помощник главы агентства Кэти Лидерс заявила, что NASA отрицает причастность американских астронавтов к появлению дыры в бытовом отсеке "Союз МС-09" на МКС, передает zakon.kz со ссылкой на ren.tv.

Члены экипажа от NASA выполняют свои миссии профессионально и честно… Я поддерживаю Серину и ее профессиональное поведение, и я не нахожу это обвинение заслуживающим доверия, - добавила Лидерс.

Таким образом она отреагировала на высказывания, что астронавты NASA могли столкнуться с психологическими проблемами и эта непростая ситуация побудила астронавку Серину Ауньон-Чанселлор просверлить отверстие.

Ранее летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко объяснил, что появление дыры в корабле в 2018 году не было связано со знанием конструкции или обладанием специфическими навыками.

Прежде чем просверлить, сверло ездило по дюралю. Видимо, человек волновался. В невесомости было, может быть, не так удобно, не было того упора. Все это делалось в стрессовом состоянии, я так понимаю, и в ограниченное время, - высказал свою версию космонавт.

До этого сообщалось, что отверстие в "Союзе" просверлил человек, незнакомый с кораблем.

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