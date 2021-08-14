Канада примет 20 тысяч афганских беженцев

В первую очередь канадцы готовы принять активисток, правозащитников, журналистов, религиозные меньшинства, представителей ЛГБТ-сообщества.

Канада примет 20 тысяч афганцев, которым угрожают боевики террористической группировки "Талибан", передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Наши команды там, здесь и по всему миру работают круглосуточно, чтобы доставить как можно больше людей в безопасное место, - говорится в сообщении правительства Канады.

В тексте сказано, что речь идет, прежде всего, о гражданах, которые внесли свой вклад в деятельность канадских властей, а также об уязвимых группах. В их числе канадские власти перечислили активистов, правозащитников, журналистов, религиозные меньшинства, представителей ЛГБТ-сообщества и членов семей переводчиков, которые ранее уже эмигрировали.

После объявления о выводе американских войск террористическая группировка "Талибан" начала стремительное наступление на позиции афганской армии. Положение правительства Афганистана с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы 16 провинций. 12 августа пали два важнейших города: второй по размеру в стране Кандагар и следующий за ним Герат, - отмечается в сообщении.

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