Fitch Ratings подтвердило, что у Казахстана стабильный кредитный рейтинг

Стабильный рейтинг Казахстана отражает сильную фискальную позицию страны, устойчивый внешнеторговый баланс и низкий уровень государственного долга.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило, что у Казахстана кредитный рейтинг на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", передает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Аналитики Fitch отмечают, что стабильный рейтинг Казахстана отражает сильную фискальную позицию страны, устойчивый внешнеторговый баланс и низкий уровень государственного долга. Эти факторы позволили экономике страны сохранить устойчивость перед шоками, связанными с пандемией и волатильностью на энергетическом рынке. Особо отмечается стимулирующий эффект текущей макроэкономической политики правительства благодаря увеличению расходов на поддержку деловой активности в реальном секторе экономики и МСБ.

Кроме того, в качестве одного из ключевых факторов устойчивости кредитных оценок приводится наличие значительных международных резервов страны (по итогам первого полугодия 47% от ВВП), которые были поддержаны существенной отдачей от инвестиций в международные финансовые активы и ростом цен на золото.

Агентство также указывает на ряд других факторов, положительно повлиявших на стабильный рейтинг Казахстана, включая гибкий обменный курс, высокую капитализацию и низкую долю неработающих кредитов БВУ. Fitch прогнозирует рост реального ВВП Казахстана в текущем году на уровне 3,5% с ускорением до 4% в 2022 году.

11 августа кредитное агентство Moody’s повысило рейтинг Казахстана до уровня Baa2 с прогнозом "Стабильный".

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