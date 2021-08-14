Вертолет упал в озеро на Камчатке: найдены тела погибших

Вертолет Ми-8 упал в озеро 12 августа.

На дне Курильского озера рядом с упавшим Ми-8 нашли тела трех человек, в том числе пилота, передает zakon.kz.

РИА Новости со ссылкой на губернатора Камчатского края Владимира Солодова сообщает, что на берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек. Поисковая операция намечена на светлое время суток.

12 августа стало известно, что вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них - в реанимации. Четверо не пострадали.

Правоохранительные органы расследуют дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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