Более 6 млн казахстанцев получили первый компонент вакцины

Приложение zakon.kz
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Первым компонентом за день привилось 52 386 человек.
За сутки в стране второй компонент вакцины получили 45 904 человека, передает zakon.kz.
На 13 августа 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 044 062 человека, вторым компонентом - 4 668 157 человек, - пишет МВК по нераспространению COVID-19 в РК.
Первым компонентом за день привились 52 386 человек.
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