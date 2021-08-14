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Более 6 млн казахстанцев получили первый компонент вакцины

Фото: zakon.kz 14 августа 2021, 10:05

Первым компонентом за день привилось 52 386 человек.

За сутки в стране второй компонент вакцины получили 45 904 человека, передает zakon.kz.

На 13 августа 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 044 062 человека, вторым компонентом - 4 668 157 человек, - пишет МВК по нераспространению COVID-19 в РК.

Первым компонентом за день привились 52 386 человек.

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