Житель Жамбылской области представлялся девушкой при организации фейковой финпирамиды

От рук подозреваемого в мошенничестве пострадали 50 человек по всему Казахстану.

Мужчину задержали в Павлодарской области, передает zakon.kz.

Житель Жамбылской области создал в социальной сети Instagram фейковую страницу и, представляясь девушкой, предлагал вложить деньги в инвестиционные проекты с последующим получением крупных доходов за короткий срок. Деньги для так называемой "раскрутки" мужчина просил переводить на его счет в букмекерскую контору, - рассказал Pavlodarnews.kz заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов

В полиции отметили, что от рук подозреваемого в мошенничестве пострадали 50 человек по всему Казахстану. Потерпевшие вложили от 10 до 200 тыс. тенге. Одной из первых жертв мошенника стал житель Павлодарской области.

Подозреваемый установлен и задержан.

По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 части 2 пункта 4 УК РК (мошенничество).

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