Причастность Айны Бакеевой к смерти журналиста проверяет МВД

Бакеева заявила, что после кончины журналиста перестала принимать пациентов.

Министерство внутренних дел проводит проверку по факту смерти журналиста Калыбека Атжана, который сообщил об ухудшении здоровья после дыхательной гимнастики, которую предложила врач Айна Бакеева, передает zakon.kz.

"Казинформ" сообщает, что заявление по факту смерти казахстанского журналиста поступило в МВД 11 августа.

7 августа он сообщил на личной странице в социальной сети Facebook об ухудшении здоровья после дыхательной гимнастики, предложенной Бакеевой А.А. 11 августа данное обращение зарегистрировано в Книге учета информации МВД и направлено по территориальности в Департамент полиции Жамбылской области для дальнейшей передачи в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Жамбылской области для проведения соответствующей проверки, - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

9 августа скончался известный казахстанский журналист Калыбек Атжан. 67-летний ветеран казахстанской журналистики заразился COVID-19. Кто-то из знакомых отправил Атжану ролик с дыхательной гимнастикой, которая якобы должна была помочь ему справиться с недугом. Автором данного видео является реабилитолог Айна Бакеева. При этом Калыбек признался подписчикам в соцсетях, что его состояние постепенно улучшалось, но после советов Бакеевой резко стало хуже.

Блогер Ильяс Мынжасаров призвал проверить деятельность Айны Бакеевой, поскольку неизвестно, сколько еще человек могло распрощаться с жизнью, поверив в эффективность дыхательной гимнастики.

Бакеева заявила, что после кончины журналиста перестала принимать пациентов. По мнению женщины, выставить ее причастной к смерти Атжана хотят недоброжелатели. Айна при этом не скрывает, что является противником кампании по вакцинации.

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