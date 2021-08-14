Двух павлодарцев подозревают в мошенничестве через сайт "Колеса"

Парни продавали несуществующий автомобиль.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания в Павлодаре, передает zakon.kz.

24 сентября 2020 г. в отдел полиции Бурабайского района обратился 35-летний житель Щучинска с заявлением о том, что 15 сентября 2020 г. неизвестное лицо обманным путем завладело денежными средствами на сумму 420 тыс. тенге. Мужчина рассказал, что нашел на сайте "Колеса" объявление о продаже автошины марки "ВАЗ 2107". Связавшись с продавцом, договорился о покупке. Его привлекла стоимость авто, - рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Как уточняется, продавец заявил, что есть еще желающие приобрести эту машину, и предложил внести предоплату в размере 420 тысяч тенге.

Не желая упустить выгодную сделку, потерпевший перевел денежные средства на счет, указанный автором объявления. После этого псевдопродавец перестал выходить на связь. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались жители Павлодара 21 и 22-х лет, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что подобным образом они обманывали жителей разных регионов республики: размещали объявления на сайте с фото несуществующих машин и указанием разных городов, вводя в заблуждение доверчивых граждан, получали денежные средства.

Начато досудебное производство по ст. 190 ч. 2 УК РК "Мошенничество".

Проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

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